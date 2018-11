« J’étais très, très fâché. Très contrarié », lance M. Neblett, qui dispose d'un revenu fixe depuis sa retraite de la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, il y a plus de dix ans.

Il souhaitait réserver un vol pour que sa sœur, qui habite en Caroline du Sud, lui rende visite. Après avoir inscrit ses informations, y compris son numéro de carte de crédit, un message d’erreur s’est affiché lui indiquant : « il est impossible de répondre à votre demande, veuillez réessayer plus tard ».

Il n’a pas tenté de nouveau de réserver le vol parce que le calendrier de sa sœur avait changé.

Il était convaincu que la transaction avait été annulée. « D’habitude, lorsque je réserve un vol comme celui-ci, je reçois une réponse, une confirmation et un billet électronique en moins de cinq minutes. Cette fois-ci, il ne s’est rien passé. »

Une facture de 735 $

Une semaine plus tard, M. Neblett s’est rendu compte que 735,63 $ avaient été facturés à sa carte de crédit pour l’achat du billet. Il a donc joint Air Canada afin d’obtenir un remboursement.

Or, Air Canada, comme la plupart des lignes aériennes, donne aux voyageurs 24 heures pour annuler ou modifier leurs vols.

« La femme à qui j’ai parlé m’a dit : “vous allez perdre votre argent, [puisque] vous aviez 24 heures pour annuler”. J’ai dit : “24 heures pour annuler quoi? Je n’ai pas réservé” », affirme Claude Neblett. La personne lui a alors répondu qu'elle ne pouvait rien faire pour lui, soutient-il.

Pendant des mois, M. Neblett a tenté d’obtenir un remboursement en appelant et en envoyant des courriels à divers services d’Air Canada, toujours sans succès.

En juillet, il a déposé une plainte auprès du service de remboursements de la compagnie aérienne. On lui a alors répondu qu’un responsable le rappellerait. En septembre, lorsqu’il a communiqué avec CBC/Radio-Canada, il n’avait toujours pas reçu d'appel.

Remboursé des mois plus tard

CBC/Radio-Canada a joint Air Canada au sujet de la situation de M. Neblett. Le même jour, la compagnie aérienne a offert un remboursement à l’homme de 78 ans.

« Bien que nous aspirons à offrir un excellent service à la clientèle à tout moment, il peut y avoir des problèmes », indique le porte-parole d’Air Canada Peter Fitzpatrick, dans un courriel.

« Dans ce cas-ci, le client a été remboursé et nous nous sommes excusés du retard, en plus de poser un geste de bonne foi, puisque [sa plainte] a malheureusement pris plus longtemps que la normale à traiter », poursuit-il.

En plus du remboursement, Air Canada a offert à Claude Neblett un crédit de 200 $ pour un vol au cours de la prochaine année.

L’enjeu des modalités d'utilisation

Claude Neblett se range parmi les dizaines de millions de Canadiens qui effectuent des achats en ligne chaque année, et qui se trouvent à la merci de règles conçues pour protéger les entreprises, et non les consommateurs, selon le professeur Chad Saunders de la Haskayne School of Business de l'Université de Calgary.

Selon lui, les modalités d’utilisation de la plupart des sites web absolvent les entreprises de toute responsabilité quant aux problèmes de fonctionnement du site web. De même pour les problèmes liés aux produits ou services en vente sur ces sites.

Le site web d’Air Canada indique qu’il ne garantit pas un fonctionnement sans erreur et que les clients l’utilisent à « à leurs risques ». L’emploi de ce langage est typique des transporteurs aériens, selon M. Saunders, que ce soit chez Air Canada ou chez ses compétiteurs WestJet, Air Transat et Porter.

Air Canada a défendu ses modalités d’utilisation dans un courriel, indiquant qu’elle emploie des entreprises tierces pour l’offre de son site web et que la large portée de ses modalités d’utilisation est requise pour gérer des événements hors de son contrôle.

La compagnie aérienne ajoute qu’elle veut être juste avec ses clients et affirme qu’elle examinera toute situation préoccupante, quitte à renoncer aux modalités d’utilisation, comme dans le cas de M. Neblett.

Pour sa part, Claude Neblett doute qu’Air Canada l’ait remboursé s'il n'avait pas communiqué avec CBC/Radio-Canada. Il dit qu’il était prêt à embaucher un avocat, peu importe le coût, par principe.

Avec des informations d'Ana Komnenic