La marche, appelée « Garde-manger en danger » était organisée par l'Union des producteurs agricoles du Québec (UPA).

Elle visait à dénoncer les concessions faites par Ottawa dans le secteur laitier lors de la signature de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada et dans ses traités avec l'Europe et l'Asie.

Le député caquiste dans Lac-Saint-Jean, Éric Girard, a participé à la marche.

C’est important d’encourager cette marche. On parle d’achat de produits locaux, d’emplois locaux, de garder ce qui est important pour les régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean , précise le député.

Étant lui-même agriculteur, Éric Girard précise que cette manifestation visait surtout à conscientiser la population sur l'achat local.