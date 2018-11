Quelques manifestations de « gilets jaunes » se sont poursuivies dimanche en France, notamment à Caen, où les citoyens en grogne contre la hausse du prix du carburant ont mis le feu à leur barricade. Photo : Getty Images/AFP/Charly Triballeau

Les « gilets jaunes » se mobilisent en France

Des milliers de Français ont revêtu la veste réfléchissante jaune qu'ils doivent conserver dans le coffre de leur voiture pour protester contre la taxe carbone qui fait augmenter le prix du carburant. Au-delà de cette taxe, toutefois, bon nombre d'habitants de l'Hexagone n'en peuvent plus du coût de la vie, eux qui estiment être abandonnés par les pouvoirs publics. Les manifestations, parfois violentes, ont fait plus de 400 blessés.

Le premier ministre Justin Trudeau discute avec le premier ministre japonais Shinzo Abe lors du sommet de l'APEC, à Port Moresby, en Papouasie Nouvelle-Guinée. Photo : La Presse canadienne/Adrian Wyld

Trudeau critiqué pour son français en Asie et en Océanie

Les partis d'opposition à Ottawa talonnent le premier ministre Justin Trudeau sur le faible emploi de la langue française lors de la participation d'Ottawa à des séjours à Singapour et en Papouasie–Nouvelle-Guinée. Le chef du gouvernement a multiplié les déclarations en anglais uniquement, ou les allocutions où le français occupait une part congrue. Le sommet de l'APEC, en Océanie, a par ailleurs été marqué par de vives tensions entre la Chine et les États-Unis.

Theresa May doit affronter deux fronts : le camp de ceux qui souhaitent un Brexit plus dur et ceux qui veulent rester dans l’Union européenne (UE) et réclament un deuxième référendum. Photo : Reuters/Simon Dawson

Le Brexit, encore et toujours le Brexit

Les jours de Theresa May à la tête du gouvernement britannique sont peut-être comptés, alors que la première ministre conservatrie doit soumettre son projet d'accord sur le Brexit au Parlement. L'opposition travailliste a déjà annoncé qu'elle voterait contre la proposition, et des membres du Parti conservateur ont eux aussi laissé entendre qu'ils pourraient s'inscrire en faux, ce qui provoquerait probablement le départ de Mme May.

La ministre de la Francophonie, Mélanie Joly, s'est porté à la défense des Franco-Ontariens après les compressions du gouvernement Ford. Photo : The Canadian Press/Justin Tang

Les Franco-Ontariens s'organisent contre le gouvernement Ford

Après l'annonce par le gouvernement ontarien de compressions dans les services offerts aux francophones, Ottawa et plusieurs groupes de francophones sont montés aux créneaux pour défendre le fait français au pays. La ministre de la Francophonie, Mélanie Joly, a écrit dimanche à la ministre responsable des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney.

Jean-François Lisée a livré un discours sur la défaite électorale de son ancien parti, samedi à Montréal. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Le PQ fait le point sur son avenir

L'ex-chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a indiqué samedi être fier de la campagne menée cet automne, malgré une défaite historique pour son parti. Les péquistes ont fait le bilan de leur dernière aventure électorale, samedi à Montréal, et se sont entre autres engagés à replacer l'indépendance du Québec au coeur de leurs préoccupations politiques. L'avenir de la formation souverainiste reposerait sur l'actuel parti au pouvoir, la Coalition avenir Québec, selon notre analyste Martine Biron.

Les syndiqués de Postes Canada espèrent eux aussi une fin rapide au conflit de travail. Photo : La Presse canadienne/Ryan Remiorz

Pas de trêve dans la grève

Les travailleurs syndiqués de Postes Canada ont exigé dimanche l'intervention d'un médiateur pour tenter de régler le conflit de travail qui paralyse la société d'État depuis plusieurs semaines. Au Québec, la grève touchant plusieurs succursales de la Société des alcools du Québec a mené à quelques gestes violents, dont le lancer d'un contenant d'urine animale dans un magasin de la chaîne, à Québec.

Bonne semaine!