Le téléphone de Roger Pellerin ne dérougit pas. Des centaines de cerfs de Virginie attendent d’être débités dans son commerce : l’Inter-Marché de Saint-Denis-de-Brompton est l'un des seuls à proposer un service de dépeçage dans la région. Cette année, c'est une année record , lance-t-il d’emblée.

Roger Pellerin et ses huit bouchers s'attendent à débiter 500 bêtes cette année. Normalement, on est autour de 300, 320. J'en envoie dans d'autres boucheries ailleurs, mais tout le monde est plein. On a 1000 enregistrements de chevreuils faits ici à l'épicerie , laisse-t-il tomber.

Un projet pilote instauré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en 2017, permettant de tuer seulement des cerfs avec trois pointes et plus, favorise les chasseurs du coin.

Le chevreuil grossit. Il y en a beaucoup plus. Tous les chasseurs sont très contents de la loi qui a été passée , explique Roger Pellerin.

Ça fait 70 ans et plus que je vais à la chasse, on s’arrange pour être chanceux , conclut le chasseur Gaston Raîche.

D'après les informations de Jean Arel