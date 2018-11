Un texte de Piel Côté

Il s'agit de sa troisième boutique, après celle de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or.

Ce magasin, situé dans Ahuntsic, ouvrira dès la première semaine de décembre.

Le propriétaire Éric Raymond caressait l’idée du projet depuis près de quatre ans.

Il croit par ailleurs que cette expansion permettra à ses ventes en ligne d’accroître.

Une des raisons principales, c'est pour le commerce électronique. Éric Raymond, propriétaire

On a une meilleure visibilité quand on est à Montréal parce que les recherches sur Google sont géoréférencées. La majorité des gens sont à Montréal. Au Québec, les recherches sont plus dans ce secteur, donc on va avoir de meilleures sorties sur [le moteur] de recherche , dit-il.

Avec son nouveau magasin, Éric Raymond dit pouvoir envoyer directement ses commandes vers ses deux grands marchés, Montréal et Québec, au lieu de le faire depuis l'Abitibi-Témiscamingue, et réduire ainsi ses frais d'expéditions.

À partir d'une grande agglomération, les frais de transport sont beaucoup moins élevés. Juste en région, si tu envoies un colis à Rouyn-Noranda ou si l'envoies à Évain, qui est un quartier avec un code postal différent, ce n'est pas le même coût, c'est plus dispendieux. Donc plus on est proche des grands centres, moins le coût est élevé , ajoute Éric Raymond.

Joubec a fermé il y a quelques temps son magasin de Ville-Marie, faute d’employés.