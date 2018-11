Un texte de Brigitte Dubé

Les participants provenaient de Haute-Gaspésie, mais aussi de Rimouski et de Gaspé.

Ancien militaire et organisateur de la cérémonie avec sa conjointe, Pauline Brousseau, Jean Bouchard s'est adressé à la foule. Photo : courtoisie Pierre Huot

Les organisateurs, Jean Bouchard et Pauline Brousseau, deux militaires à la retraite, en ont profité pour survoler l’histoire des différents conflits qui ont marqué la planète.

Effigie représentant les soldats disparus Photo : courtoisie Pierre Huot

Jean Bouchard indique qu’il est très difficile de recenser le nombre de Hauts-Gaspésiens qui sont allés à la guerre. Selon lui, les anciens militaires sont généralement très discrets.

On ne se connaît pas tous , dit-il. [Il] y en a plusieurs pour qui c’est trop douloureux de parler de leur expérience, même à leur propre famille. On ne sait même pas nous-mêmes combien on peut être de vétérans ou d’anciens combattants.

Au centre : Josée Simard, la mère de la soldate Karine Blais des Méchins, morte en Afghanistan en 2009. Photo : courtoisie Pierre Huot

Le moment fort de la cérémonie a été l’hommage à la jeune soldate Karine Blais, des Méchins, qui a perdu la vie en Afghanistan en 2009. Sa mère, Josée Simard, était présente.

Une semaine plus tôt, le 11 novembre, une cérémonie semblable s'est tenue à Sainte-Anne-des-Monts.