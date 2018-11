Le nouveau centre de formation permettra de mieux outiller les pompiers de la région.

On y retrouve de tout pour reproduire le plus fidèlement une intervention dans une résidence, comme une cuisine, une salle de bain et même un escalier.

C'est à ce moment-là qu'on apprend. Quand on est en intervention, c'est un peu tard , dit Jean-Philippe Oudin, chef division et prévention au service de sécurité incendie de la Ville d’Edmundston.

Jean-Philippe Oudin, chef division et prévention au service de sécurité incendie de la Ville d’Edmundston Photo : Radio-Canada

Ce ne sont pas que les pompiers du service de sécurité incendie d'Edmundston qui pourront profiter de ces installations. Des brigades d'ailleurs dans le nord-ouest de la province, ainsi que de certaines municipalités du Québec s'y entraîneront.

Ainsi, les pompiers seront mieux préparés à collaborer quand plus d'une brigade est appelée : Si on parle tous le même langage, c'est d'autant plus favorable pour l'issue de notre intervention .

Le nouveau centre de formation représente un investissement d'environ 110 000 $ et a été rendu possible grâce à une collaboration avec le collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Les ouvertures pour les portes et les fenêtres ont été réalisées dans la cadre d’un projet étudiant , explique M. Oudin.

Même s'il reste quelques travaux à terminer, le centre d'entraînement de la brigade est déjà en fonction.

Bien que certaines grandes villes du Nouveau-Brunswick possèdent déjà leurs propres installations, celle d'Edmundston est unique en son genre et pourrait inspirer d'autres plus petites municipalités à travers la province.

Avec les informations de Kassandra Nadeau