Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville en collaboration avec Marie-Christine Rioux

Le président de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis, indique que l'invitation a été lancée auprès de tous les producteurs agricoles de la région. On a demandé à l'ensemble de nos producteurs d'y aller, on espère 200 personnes , précise-t-il.

Nous, on veut dire à la population : " on a de bons produits, aidez-nous dans ce combat-là ". Gilbert Marquis, président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent

M. Marquis mentionne que quatre autobus ont été mis à la disposition des producteurs afin de prendre part à la mobilisation. Des départs en provenance de Sayabec, Le Bic, Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac étaient prévus dimanche matin.

Gilbert Marquis, président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas Saint Laurent. Photo : Radio-Canada

Des conséquences importantes

Selon l'UPA, les accords internationaux avec les États-Unis, l'Europe et les pays du Pacifique ont des conséquences importantes chez les entreprises régionales.

Les producteurs songent à interpeller les députés fédéraux pour qu'Ottawa leur verse une compensation juste. Je dirais au gouvernement fédéral : " sortez vos piastres, parce que ça va en prendre jusqu'à la fin de vos jours si vous voulez compenser nos producteurs, productrices, et ma belle relève agricole " , défend M. Marquis.

M. Marquis espère bientôt pouvoir rencontrer le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne. On dirait que le Bas-Saint-Laurent, c'est loin pour eux autres, mais on tient à le rencontrer , mentionne-t-il.

Dans ses requêtes, l'UPA demande à Québec et à Ottawa de soumettre les pays qui exportent leurs produits au Québec et au Canada aux mêmes règles que celles qu'ils imposent aux entreprises d'ici.

Le nouvel accord commercial conclu entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui a ouvert plus de 3,5 % du marché du lait et des produits laitiers canadiens aux Américains, est à la source de cette mobilisation.