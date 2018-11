Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

Joint par Radio-Canada, David Dufour de Métaux BlackRock a affirmé que la compagnie se fait un devoir de consulter les citoyens et les groupes de recherche afin de faire progresser son projet.

La compagnie faisait partie des groupes présents jeudi à une rencontre sur l'usage de la rivière Saguenay.

À l'issue de cette rencontre, les groupes environnementaux, les entreprises touristiques et les industries se sont entendus sur le besoin de cohabiter de façon harmonieuse.

Pour Métaux BlackRock, il est important d'échanger avec le milieu pour donner la bonne information, mais aussi pour entendre ce que les citoyens ont à dire.

La compagnie estime d’ailleurs qu’elle a la recette gagnante pour son projet. Elle a bien hâte d’amorcer les travaux de la table de concertation.

On a fait le choix, nous, d’utiliser le port existant. […] Je ne pense pas que nos deux à trois bateaux par mois [dans le fjord du Saguenay] [puisse amener] des conflits autour de la table, bien au contraire, on pense que nous on a une solution gagnante , indique David Dufour.

La Coalition Fjord salue l’initiative

La Coalition Fjord, un groupe citoyen qui dénonce les grands projets industriels dans le fjord, salue aussi la création de la table de concertation.

Des citoyens engagés dans ce groupe ont participé aux discussions qui ont mené à la naissance de cette table. Mike Pelletier espère bien que les futurs échanges seront fructueux et que chaque groupe y mettra du sien.

Si on veut de la bonne foi, il faut démontrer de la bonne foi. Il faut montrer qu’on est prêt à discuter. Mike Pelletier

Les travaux de la nouvelle table de concertation devraient commencer au cours des prochaines semaines.