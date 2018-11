Un texte de Boualem Hadjouti

Elle rappelle que depuis quelques années, plusieurs MRC, dont le Témiscamingue, vivent des ruptures de services.

Une situation qui a poussé Claire Boluc et deux autres préfets à faire adopter, cette semaine, une proposition d'urgence par l'Assemblée des MRC de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Après avoir écouté le premier ministre du Québec à la rencontre de la FQM, les préfets ont décidé d'agir.

Le premier ministre est venu nous rencontrer, il a manifesté une grande écoute face aux demandes qu'on faisait, notamment sur la présence de la fonction publique dans les régions, ne pas bousculer toutes les structures qui ont été très fragilisées dans les quatre dernières années et il a mentionné que même s'il avait le goût, il résisterait à chambouler toutes les structures de la santé, dit-elle. C'est là qu'on a réagi, car s'il y a un endroit où il faut agir, où on doit modifier les façons de faire, où les structures peuvent être bousculées pour le bien-être des citoyens, c'est dans le domaine de la santé.

La proposition presse le gouvernement de Fraçois Legault d'organiser et de maintenir les soins de santé de spécialités en régions.

Le premier ministre [du Québec] est venu rencontrer l'Assemblée des MRC et on souhaitait lui transmettre un message important sur la nécessité de revoir la desserte en santé, particulièrement en chirurgie et en anesthésie, les soins spécialisés. Nous avons choisi de faire une résolution ferme dans ce contexte-là, où on réclame de récupérer une certaine gouvernance de chacun de nos hôpitaux dans toutes les MRC et les municipalités où ces hôpitaux-là se trouvent , dit Claire Boluc.

La préfète croit qu'il est possible de rencontrer rapidement le premier ministre et le ministre de la Santé pour régler le dossier.