Les citoyens étaient appelés aux urnes dimanche pour se prononcer dans cette élection partielle.

Au total, sept candidats briguaient le poste, soit Kim Côté, Sylvain Deshaies, Marie-Claude Durand, Réal Héon, Chantal McMahon, Louise Nyström et Lisa-Claude Pepin-Laforge.

Cette dernière et Réal Héon avaient été défaits aux élections municipales l'an dernier, alors que Marie-Claude Durand avait terminé troisième aux élections provinciales du 1er octobre. Sylvain Deshaies et Louise Nyström ont aussi déjà tenté leur chance aux élections municipales par le passé, respectivement en 2009 et en 2013.

Sept candidats se font la course à Nicolet pour le poste vacant de conseiller municipal. Photo : Radio-Canada/Jérôme Roy

Le taux de participation avait atteint 7,5 % avant le jour de vote, en englobant le vote par anticipation et le vote itinérant.

Cette élection partielle, qui survient à peine un an après les élections générales, devrait coûter entre 35 000 $ et 40 000 $ à la municipalité.

D'après les informations de Jérôme Roy