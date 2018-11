Dan Sealey avait depuis quelques années des problèmes de dépendance et de santé mentale, a indiqué Mme Popham sur Facebook, en ajoutant cependant que le jeune homme était « drôle, bienveillant, intelligent et talentueux » et qu’il espérait devenir un jour professeur de physique.

Plutôt que de donner des fleurs, la ministre encourage les gens à participer à une campagne de souscription en mémoire de Dan Sealey qui vise à aider ceux aux proies de troubles mentaux et ainsi réduire les surdoses.

La Colombie-Britannique a vu le nombre de surdoses passer de 211 en 2010 à 1450 en 2017, selon le Service des coroners. Ce dernier met en cause l’arrivée du fentanyl, un antidouleur synthétique souvent mélangé à de la drogue illicite et qui est 50 fois plus puissant que l'héroïne.