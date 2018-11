Organisé par l’Union des producteurs agricoles (UPA), l’événement « Garde-manger en danger » prévoit une grande marche dans les rues de Montréal, à partir du parc La Fontaine, en début d’après-midi.

Les participants termineront leur parcours à la place des Festivals, où des discours seront prononcés. Des élus de tous les partis représentés à l'Assemblée nationale, y compris du gouvernement caquiste, doivent y participer.

L’UPA estime que « le secteur laitier a été sacrifié lors des dernières ententes commerciales ». « La déstructuration du système de classification et le droit d’ingérence accordé aux États-Unis sur nos façons de faire sont des concessions sans précédent », affirme l’organisation.

L'UPA souligne également que le gouvernement canadien n'a imposé aucune exigence sur les aliments importés, même si les normes sanitaires, sociales et environnementales au Québec et au Canada sont parmi les plus sévères au monde.

L'organisation affirme que « cette incohérence désavantage fortement les agriculteurs et l'industrie agroalimentaire canadienne ».

Plus tôt cette semaine, la ministre des Affaires étrangères fédérales Chrystia Freeland, qui a dirigé les négociations avec les États-Unis et le Mexique, reconnaissait l’ouverture du marché laitier canadien aux partenaires nord-américains.

« C’était nécessaire pour nous de donner un peu plus d’accès aux produits laitiers », a-t-elle dit en marge de la visite d’une usine dans la région de Québec.

Cependant, « les négociations ont commencé avec une demande très forte des Américains, celle d’abolir le système de gestion. On a réussi à défendre et à protéger le système », a dit Mme Freeland.

Le nouvel accord, nommé AEUMC, octroierait 4 % du marché canadien dans le secteur laitier aux producteurs étrangers. Ces parts s’ajoutent à ce qui avait déjà été consenti à l’Union européenne par l’Accord de partenariat transpacifique, qui s’élevait à 3,25 % du marché.