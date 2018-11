La collection contient des bandes originales, des prestations en direct, des vidéos du groupe à la télévision américaine et des répétitions qui remontent aux années 70.

Une centaine d’enregistrements sont répertoriés.

« Il doit y avoir des morceaux qui n’ont jamais été rendus publics », estime Tom Kowalsky qui a presque 40 ans d’expérience dans l’industrie musicale locale. « Il y aura de nombreuses chansons […] dont on aura le privilège d’écouter pour la première fois. »

Des enregistrements du groupe de rock The Guess Who Photo : Radio-Canada/Thomas Asselin

D’après M. Kowalksy, ce trésor musical était empilé dans un garage pendant plus de 10 ans, jusqu’au jour où son propriétaire a voulu le nettoyer cet été. C’est alors que M. Kowalsky s’en est aperçu et a réussi à sauver le tout à peine un jour avant qu’elle ne soit jetée à la poubelle.

Il pense qu’à l’origine cette collection appartenait à un des membres des Guess Who qui l’a laissée dans le garage d’une de ses connaissances en raison d’un déménagement.

Il ne l’a jamais récupérée.

Le Musée de Saint-Vital détient déjà une collection des Guess Who et cette nouvelle arrivée renforcera ses avoirs. Il espère un jour numériser les enregistrements.

The Guess Who, originaire de Winnipeg, a connu un grand succès à la fin des années 60 et au début des années 70. Sa chanson American Woman est probablement la plus connue. Le groupe existe encore et a sorti un disque récemment, mais il a été reformé au fil des années.

D'après les informations de Thomas Asselin