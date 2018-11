Un texte de Louis Garneau

La municipalité a ouvert les portes aux visiteurs comme aux habitués des nouveaux locaux, qui sont déjà en activité depuis quelques mois.

Le bâtiment rénové abrite le CPE La Giroflée, ouvert depuis juillet, avec 13 places en petite enfance allant de 0 à 5 ans.

La Giroflée offre 13 places en centre de petite enfance à Tadoussac Photo : courtoisie Municipalité de Tadoussac

L'administration tenait à rappeler les pérégrinations du projet que l'ancien conseil municipal a lancé en 2012 et que le gouvernement a finalement autorisé en janvier dernier.

La directrice générale de la municipalité de Tadoussac, Marie-Claude Guérin, avoue qu'il fallait célébrer ces nouvelles installations longuement attendues par les 850 résidents.

Une journée portes ouvertes au centre multifonctionnel et intergénérationnel de Tadoussac Photo : courtoisie Municipalité de Tadoussac

On est fiers parce qu'on voulait aussi qu'il y ait de l'intergénérationnel dans le projet qu'on faisait, dit-elle. Alors on touche la petite enfance, on touche les jeunes. Le club de l'Âge d'Or est déjà beaucoup présent dans l'édifice aussi, vous avez l'infirmière, le service des loisirs.

La salle d'activités de l'Âge d'Or au centre multifonctionnel de Tadoussac Photo : courtoisie Municipalité de Tadoussac

L'ancien bâtiment rénové abrite également les activités et services pour les aînés. La maison des jeunes a été intégrée au sous-sol du centre. Elle a ouvert ses portes en octobre.

Des travaux de 840 000 dollars ont été complétés à la salle communautaire de Tadoussac. Photo : courtoisie Municipalité de Tadoussac

La municipalité a contribué pour 530 000 $ à même ses surplus et au moyen d'un règlement d'emprunt pour concrétiser le projet.

Les ministères des Affaires Municipales (100 000 $), de la Famille (85 000 $), ainsi que la MRC de la Haute-Côte-Nord (90 000 $) ont complété le montage financier, avec la Caisse populaire Saguenay-Saint-Laurent.