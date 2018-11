Un texte de Delphine Jung

Mélanie Joly écrit dans une lettre envoyée dimanche à Caroline Mulroney que « ce sont, sans aucun doute, des décisions qui auront des conséquences les plus dévastatrices pour plus de 600 000 Franco-Ontariens et plus de 7,9 millions de francophones à travers le pays ».

Elle souhaite donc rencontrer « dans les plus brefs délais » Mme Mulroney pour discuter de la situation et rappelle que la volonté du gouvernement fédéral est « d’appuyer nos deux langues officielles et de défendre les droits des minorités à travers le pays ».

La fille de l’ancien premier ministre canadien Brian Mulroney n’était pas présente lors de l’annonce de son gouvernement jeudi et n’a pas immédiatement réagi.

La ministre déléguée aux Affaires francophones, Caroline Mulroney, était introuvable à l'annonce du gouvernement Ford. Photo : La Presse canadienne/Chris Young

Lors d’une entrevue à Radio-Canada vendredi après-midi, Caroline Mulroney a finalement tenté de se montrer rassurante, promettant que « la protection des droits linguistiques sera toujours présente en Ontario ».

Une mobilisation s’organise en Ontario pour tenter de déterminer la marche à suivre. La démarche est soutenue par les communautés francophones de partout au pays.

Les jeunes semblent prêts à porter le flambeau. Kelia Wane, coprésidente du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO), a expliqué être « sous le choc ».

« Mes deux bras sont tombés », a pour sa part indiqué la présidente de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), Lydia Philippe.

Une chose est sûre, d'après l'avocat Ronald Caza qui a plaidé dans le dossier de l'hôpital Montfort : la cause sera portée en justice.

Ça ira devant les tribunaux si le gouvernement ne se rend pas compte des torts irréparables qui découleront de cette décision. Une communauté ne peut pas être victime d’un gouvernement qui veut sauver de l’argent. Ronald Caza, avocat

Il a rappelé sur les ondes de RDI que « les institutions sont là pour que tu réalises que tu as le réseau qu’il te faut, que ça vaut la peine de faire ces efforts ».

Il déplore plutôt que le message envoyé par le gouvernement Ford soit celui de décourager les francophones de faire ces efforts-là. « Le gouvernement n’a pas le droit d’envoyer ce message-là », dit-il.