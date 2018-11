Un texte de Myriam Eddahia

Il s'agit du huitième lever du drapeau organisé par l'Association marocaine de Toronto (AMDT).

Pour le président de l'AMDT, Faouzi Metouilli, cette fête de l'Indépendance est un cours d'histoire pour les jeunes et les autres Canadiens , qui sont curieux d'en apprendre davantage sur le Maroc.

Ça montre notre attachement envers notre pays, notre deuxième pays. Nous ressentons un sentiment de fierté. Ça nous rappelle aussi ce que nos parents et nos grands-parents ont enduré pendant les années de colonisation , ajoute-t-il.

Pour Marcelle Lean, née à Casablanca, participer à cette fête accompagnée d'autres Marocains lui fait grandement plaisir.