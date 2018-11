« J’étais surprise [...]. Ils se faufilaient entre les voitures avant d’aller sur le terrain derrière le complexe de soccer », dit une habitante du quartier, Krysten Yarechewski, qui a pris des photos des mammifères après s’être garée sur le bord de la route.

Au début, elle pensait qu’il s’agissait de deux chiens.

Dans les zones urbaines, les coyotes attaquent les animaux domestiques, notamment les chiens et les chats, selon la Direction de la faune du Manitoba. Les coyotes ont également tendance à fouiller dans les poubelles non sécurisées et manger la nourriture pour animaux domestiques laissée dehors.

D’après le gouvernement, si vous rencontrez un coyote, gardez votre calme et laissez à l’animal l’espace nécessaire pour s’enfuir.

Il ne faut pas lui tourner le dos ou courir.