L'événement qui aura lieu dimanche après-midi est organisé par l'Union des producteurs agricoles du Québec (UPA).

Il vise à soutenir l'agriculture et les producteurs du Québec et le développement des régions.

Le président régional de l'UPA Pascal Rheault craint les répercussions de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) sur les producteurs de la région.

Selon lui, les concessions faites par le gouvernement fédéral sont importantes.

Il rappelle notamment que les agriculteurs canadiens sont soumis à des normes de production très strictes qu'on ne trouve pas ailleurs.

Ici on s'est donné des règles comme société de faire un produit de grande qualité en protégeant l'environnement et le bien-être animal et on veut que l'autre produit qui est sur les tablettes respecte aussi les mêmes normes. En plus comme région éloignée nos marges de profits sont extrêmement basses, sauf qu'on fait un produit qui respecte l'environnement et on veut que le produit qui rentre chez nous soit sous les mêmes normes , dit-il.

Des syndicats et des élus de tous les partis, y compris de la CAQ, vont participer à cette marche.