Le nombre de voyageurs aériens devrait doubler dans les dix prochaines années et le Conseil national de recherches Canada (CNR) s’attend à ce que son nouveau centre, ouvert depuis jeudi, tirera profit de la volonté de l’industrie d’améliorer l’expérience des voyageurs.

Il manquait quelque chose à savoir comment améliorer le confort des passagers , a affirmé Eric Lefebvre, conseiller en commerce stratégique pour le CNR, pour expliquer le besoin d’une telle infrastructure qui a coûté 12 millions de dollars.

Le CNR estime que les opérations du centre coûteront 600 000 dollars par année, en plus d’accumuler des revenus d’un million provenant de clients partout dans le monde qui voudront mettre leurs innovations à l’épreuve.

Offre une « expérience réaliste »

Quelque 70 joueurs de l’industrie ont envoyé des représentants à l’ouverture pour voir ce nouveau centre, qui donne sur l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa.

Le centre contient des répliques de comptoirs d’enregistrement, un fuselage d’avion ajustable où des passagers bénévoles ont accès à des sièges qui mesurent leurs données biométriques. Le tout est orchestré d’une salle de contrôle.

Les laboratoires sont créés pour offrir une « expérience réaliste » sans quitter la terre ferme, a indiqué M. Lefebvre. Les manufacturiers peuvent tester des variables comme la température, la luminosité et l’impact des vibrations.

Selon Eric Lefebvre, l’industrie est préoccupée par le confort lors de longs vols, réduire les files d’attente et augmenter l’efficacité du débarquement. Il a noté un intérêt grandissant envers le confort, les questions de santé et de sécurité et le vieillissement des passagers.

Avant même l’ouverture officielle, jeudi, l’avionneur Airbus avait déjà réservé les laboratoires.

Parmi les laboratoires du Centre de recherche sur les voyages aériens d’Ottawa se trouve une réplique d'avion. Photo : Radio-Canada

Une question d’expérience

Les aéroports et les transporteurs souhaitent devenir plus compétitifs en mettant de l’énergie sur l’amélioration de l’expérience de vol au lieu de mettre l’accent seulement sur la capacité et la puissance des avions, a indiqué un analyste de l’industrie aéronautique de la Faculté de gestion de l’Université McGill.

L’investissement public démontre l’importance grandissante du secteur et de son impact sur le tourisme.

Si on peut améliorer l’expérience positive dans les aéroports et les vols canadiens, les gens diront ''Merveilleux, vous devez y aller!'' , a-t-il fait valoir.

Un point névralgique

M. Lefebvre a soutenu qu’Ottawa a été choisie pour accueillir ce centre en raison de sa proximité d’autres centres du CNR, notamment son laboratoire de recherche sur les vols.

Il a expliqué que le CNR travaille avec des commerces de Hawkesbury à Gatineau et qu’il espère créer un point névralgique d’expertise dans la région.