Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Michel-Félix Tremblay

On leur propose notamment de regarder des films de culture geek, de participer à des tournois de jeux vidéo ou de cartes Magic, de faire connaissance avec la réalité virtuelle, de faire l’essai de drones ou de jouer à des jeux de société.

Un jeune vient de vivre l'expérience des montagnes russes en réalité virtuelle. Photo : Radio-Canada

On peut même s’adonner aux bons vieux jeux d’arcades comme dans les années 1980.

Les participants pouvaient jouer à des jeux vidéo, en solitaire ou en réseau. Photo : Radio-Canada

Les nostalgiques peuvent aussi retrouver les premières consoles de jeux Nintendo.

Ce sont des gens qui sont vraiment intenses dans leur passion , constate l’organisateur, Wayne Duguay.

Des geeks, j’en côtoie tous les jours. Il y en a de tous les âges. Moi, j'ai grandi avec les jeux vidéo. On est maintenant des papas et même des grands-papas qui ont connu les jeux vidéo. Wayne Duguay, membre du comité organisateur

Wayne Duguay, organisateur du Geekfest Photo : Radio-Canada

Il y avait certains préjugés. On parle maintenant de culture geek. C’est un univers culturel en soi. On voulait le promouvoir et le valoriser , explique Wayne Duguay.

L’intention était aussi d’élargir l’offre à la bibliothèque municipale de Grande-Rivière.

L’événement est le fruit de la participation de plusieurs organismes, comme Les stratèges du Rocher, des passionnés de jeux de société. Ils étaient disponibles pour expliquer les règlements.

Des membres du groupe Les stratèges du Rocher expliquent les règlements de divers jeux de société. Photo : Radio-Canada

Le Geekfest se donne aussi un côté un peu plus sérieux avec une discussion sur les TIC (technologies de l’information et des communications) en partenariat avec le Technocentre TIC de Chandler.

Ils prévoient consulter les gens sur l’avenir des TIC en Gaspésie, comment elles pourraient propulser la Gaspésie dans de nouvelles voies économiques et sociales. Ils ont voulu profiter de la présence des passionnés pour tâter le pouls , précise Wayne Duguay.

D'autres passionnés ont participé à une séance de remue-méninges sur l'avenir gaspésien vu par la technologie. Photo : Radio-Canada

Le Technocentre TIC travaille à la relance de sa stratégie numérique régionale. On voulait les amener à discuter de ce qu’ils voulaient ou voyaient du numérique de demain en Gaspésie , explique le directeur, Carol Cotton. On parle de commerce en ligne, d’objets connectés, de réalité virtuelle, d’accessibilité à internet haute vitesse, par exemple.

Il est à noter que l’organisation a tenu à faire du Geekfest un événement zéro déchet.