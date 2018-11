Quelque 30 participants, provenant de six des neuf MRC des Cantons-de-l'Est, ont été appelés à définir « l'ADN » de la région et à dire ce qu'elle représente pour eux.

Cet exercice fait suite au sondage présenté par Vision attractivité Cantons-de-l'Est/Estrie, cet automne, démontrant que près de 40 % des 25-45 ans de l'extérieur de la région ne souhaitent pas venir s'établir chez nous.

Vision attractivité souhaite renverser la vapeur, notamment pour pallier le manque de main-d'œuvre.

Annie-Claude Dépelteau, coordonnatrice du projet Vision attractivité Cantons-de-l'Est/Estrie. Photo : Radio-Canada

« Qu'est-ce que la région m'amène comme état d'esprit particulier? Qu'est-ce que je vis au niveau émotif quand j'habite dans les Cantons-de-l'Est? [...] On essayait de décrire la personnalité des Cantons-de-l'Est. Donc, on imagine que la région entre dans la pièce et que c'est une personne. Comment la décrirait-on? C'est une travailleuse, une salariée, une entrepreneuse, c'est une femme? Un homme? Elle habite dans quel type d'habitation? », résume la coordonnatrice de Vision attractivité Cantons-de-l'Est/Estrie, Annie-Claude Dépelteau.

Pour plusieurs participants, la région est accueillante, sécuritaire, ouverte d'esprit, chaleureuse et créative. C'est entre autres pour ces raisons qu'ils ont décidé de s'installer ici.

Pour de nombreux participants, la région est accueillante, sécuritaire, ouverte d'esprit, chaleureuse et créative. Photo : Radio-Canada

[Pour] attirer des travailleurs, oui ça prend des salaires, des conditions, mais les gens sont de plus en plus à la recherche d'un cadre de vie. C'est quelque chose que les activités d'aujourd'hui vont permettre de définir, de vraiment identifier , souligne Nicolas Vanasse, l'un des participants à l'activité.

La proximité des services, alors qu'on demeure dans une petite ville, l'ambiance chaleureuse, les opportunités pour les enfants de grandir ici et de voir plein de choses dans la nature. C'est principalement la nature et la sécurité que la région nous amène , affirme pour sa part Denisa Olimid.

Les commentaires recueillis ce week-end aideront Vision attractivité Cantons-de-l'Est/Estrie à nourrir la réflexion pour « commencer à travailler sur une image de marque », précise la coordonnatrice de Vision attractivité Cantons-de-l'Est/Estrie, Annie-Claude Dépelteau.