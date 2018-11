Un texte de Philippe-Vincent Foisy, correspondant parlementaire et animateur du balado Mêlée politique

Pendant son voyage à l’étranger, le premier ministre a multiplié les rencontres bilatérales et multilatérales. Leur fonctionnement se ressemble d’une fois à l’autre.

Dépendamment d’où on se trouve, et s’il y a de la traduction ou non dans la salle, j’ajuste un petit peu mes remarques. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La majorité des discussions se font à huis clos, loin des caméras. Toutefois, au début des rencontres, les médias assistent à quelques minutes de remarques publiques des différents invités.

Avec des gens d’affaires de Singapour, les premiers ministres chinois, japonais et australien, les remarques de Justin Trudeau étaient uniquement en anglais, en excluant le remerciement à la fin, lorsque les journalistes quittent la salle de réunion.

Ses homologues chinois et japonais, eux, ont fait leurs remarques dans leur langue respective et des interprètes ont traduit.

Le premier ministre s’est aussi adressé uniquement en anglais aux dirigeants de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) lors d’un dîner de travail, même si certains pays de ce groupe, dont le Cambodge et le Vietnam, sont membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Devant le Conseil commercial Canada-ANASE, à Singapour, son allocution de plus de cinq minutes contenait uniquement une vingtaine de secondes en français.

Au Sommet de l’APEC, la presque totalité des remarques de Justin Trudeau devant les dirigeants des îles du Pacifique était dans la langue de Shakespeare. Sur quelque deux minutes et demie de temps de parole, il n’a prononcé que neuf mots en français : « on a eu la chance d’en parler aussi », a-t-il dit, à propos du dossier des changements climatiques qui a été abordé lors du Sommet de l'OIF.

À Paris, dans son allocution principalement en français sur la liberté de presse au Forum sur la Paix, le premier ministre avait réservé un important segment à l’anglais. Sur un discours de près de huit minutes, un peu plus de trois étaient en anglais.

Son discours à Vimy pour le 100e anniversaire de l’Armistice était entièrement bilingue.

Justin Trudeau a aussi participé à une séance de question-réponse sur les nouvelles technologies au Sommet TechGov de Paris où la plupart du temps, il a parlé en anglais à son interlocuteur britannique. Le premier ministre a toutefois noté à un moment dans la discussion qu’il serait adéquat de parler français, ce qu’il a fait pendant les quelques minutes suivantes avant que l’animateur lui pose à nouveau des questions en anglais.

M. Trudeau a néanmoins répondu aux questions des journalistes lors de ses points de presse dans les deux langues officielles, lorsqu’il se le faisait demander.

Dans son point de presse final, il s’est défendu.