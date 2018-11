Menée 2-0 en début de seconde période, la formation baie-comoise a égalé la marque par un but de Yaroslav Alexeiev (14e), en désavantage numérique, et le premier de deux filets (10e et 11e) pour le capitaine Gabriel Fortier.

Les Wildcats ont repris l'avance en fin de deuxième période (19:02) avec le premier de deux buts par Jakob Pelletier.

Puis le Drakkar a égalisé une seconde fois à 16:39 du dernier tiers, lorsque Jordan Martel a marqué son 8e but lors d'un avantage numérique.

Mais deux buts rapides des visiteurs en fin de troisième période ont scellé l'issue de la rencontre, même si le Drakkar a répliqué après avoir retiré son gardien, Kyle Jessiman.

Les deux formations ont présentement le même nombre de victoires, soit 17, mais le Drakkar glisse au second rang dans l'Est, un point derrière Moncton.

Baie-Comeau se rend dans les Maritimes jeudi pour y affronter les Screaming Eagles du Cap-Breton, et se mesurera samedi et dimanche aux équipes de Halifax et Charlottetown.