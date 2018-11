Après après avoir fait dévier un tir de la pointe de Noah Hanifin, Lindholm a sauté sur le retour pour porter le pointage à 3-2 pour les Flames. Il a scellé l'issue de la rencontre dans un filet désert pour inscrire son 11e but de la saison.

Sean Monahan, qui a ajouté une aide, et Derek Ryan ont aussi fait bouger les cordages pour les Flames, qui ont grimpé au premier rang de la section Pacifique.

Connor McDavid, avec son 11e but de la campagne, et Alex Chiasson, un ancien des Flames, ont aussi touché la cible pour les Oilers, qui ont gagné cinq de leurs six dernières sorties.

David Rittich s'est dressé devant trois échappées des Oilers et il a terminé le match avec 24 arrêts.

Mikko Koskinen a bloqué 33 rondelles et il a porté sa fiche à 4-2-0 cette saison.