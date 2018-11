Il y avait foule dans le tout nouveau complexe sportif de Wendake pour voir d'anciens joueurs de la ligue nationale de hockey (LNH) croiser le fer avec l'équipe des Premières Nations, formée de membres de différentes communautés.

Séance d'autographes, match amical et cocktail dînatoire étaient au menu concocté par la Fondation Nouveaux Sentiers.

Malgré ses dix ans d'existence, la Fondation a parfois du mal à faire parler d'elle, a expliqué sa vice-présidente Marjolaine Sioui. « On essaie un nouveau type d’activité », a-t-elle dit à propos de la venue des Anciens Canadiens.

Mme Sioui a rappelé au passage l'importance du hockey dans les communautés autochtones.

Les anciens des Canadiens de Montréal étaient de passage au complexe sportif de Wendake. Photo : Radio-Canada/Marc-André Turgeon

L'organisme vient en aide aux Premières Nations et propose notamment des programmes aux jeunes Autochtones provenant de familles plus démunies. Elle espérait amasser 15 000 $ samedi soir.

Pour le plaisir

Marc-André Bergeron, Gilbert Delorme, Oleg Petrov, Richard Sévigny, Patrice Brisebois et Guillaume Latendresse ont donc chaussé leurs patins sur la glace de Wendake.

« On va s’amuser. On est ici pour la cause et je pense que le score n’est pas important. L’important c’est d’avoir du plaisir, d’échanger avec les gens et de donner un bon spectacle », a résumé Gilbert Delorme, membre du Tricolore au début des années 80.

La tournée des Anciens Canadiens visite une cinquantaine de communautés chaque année.