Pour parvenir à trouver les 700 personnes à même de combler ses besoins, le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-centre a investi une boutique éphémère dans le quartier Dix-30.



Les portes sont ouvertes durant deux jours aux 200 personnes qui ont pris rendez-vous, ou à ceux qui se présentent spontanément pour rencontrer les recruteurs.



Questionnaires d’entrevue en main, ces derniers s’entretiennent avec les candidats pour tester leur motivation. Entre deux expressos servis sous des éclairages tamisés, certains ont déjà de sérieuses pistes pour la suite.



« Je n’avais pas de rendez-vous, je suis arrivée comme ça et j’ai trouvé ça génial. Ben le fun comme concept! [...] On a dit qu’on m’appellerait lundi ou mardi », s’exclame Nathalie Rouiller, enthousiaste devant cette initiative d’un nouveau genre.

Le point de recrutement est ouvert jusqu'à dimanche. Photo : Radio-Canada

Le manque d’infirmières au Québec existe toujours, alors le CISSS Montérégie-centre ne passe pas à côté. On n’a pas le choix, faut sortir de la routine quotidienne des embauches pour être plus attractif et aller chercher plus de monde. Denis Grondin, Président du Syndicat des infirmières du CISSS Montérégie-centre.

Dans son rapport annuel de gestion 2016-2017, le CISSS Montérégie-centre dit vouloir augmenter la notoriété de l’établissement, pour répondre au « grand défi que pose la pénurie de main-d’œuvre ».

Pour attirer et retenir son personnel, le CISSS mise notamment sur les offres de stages et sur l’aménagement du temps de travail. De son côté, le CISSS Montérégie-est dit compter sur le recrutement de jeunes profils en investissant les plateformes numériques, avec sa campagne « Es-tu prêt ? ».

En janvier dernier, il manquait 1968 infirmières dans les hôpitaux du Québec.

Quand recruter au Québec ne suffit plus, le CISSS de Montérégie-centre regarde aussi à l’étranger. En mai, avec le CISSS de Lanaudière, un établissement de Québec et l’Hôpital Sainte-Justine, des recruteurs ont pris un vol direction l’Hexagone pour combler leurs besoins. Déjà l’automne dernier, une cinquantaine d’infirmiers et infirmières avaient été recrutés en France.

Avec les informations de Michel Marsolais