Un texte de Christine Bureau

Depuis sa création, l’événement ne cesse de grossir. D’abord modestement mené au Cégep de Sherbrooke, c’est maintenant le Centre de foires qui accueille l’événement depuis deux ans.

C’est un trip de collégiens qui est parti ici il y a six ans. On voulait partir une convention qui était plus à notre image, c’est-à-dire plus engagé socialement, mais qui allait réunir toutes sortes de passions geek en un seul endroit , résume avec enthousiasme le président fondateur, Ian Denault.

Ian Denault, président et fondateur de La console qui console Photo : Radio-Canada

Il y en a d’ailleurs pour tous les goûts : grandeur nature, jeux vidéo de l’époque, arcades, courses de voitures téléguidées professionnelles, tournois de jeux vidéo, réalité virtuelle, jeux de société et concours de « cosplay ».

Ici, c’est juste ça : des passionnés de tous les horizons qui viennent et qui nous parlent de leur trip, qui nous embarquent dans leur trip et tout ça pour une bonne cause en plus.



Ian Denault, président fondateur de La console qui console

Un Goldorak grandeur nature

Justement, Dominic Germain est un passionné. Le propriétaire de l’entreprise Les armuriers d’Atlantide a travaillé avec des acolytes pendant 22 jours, à raison de huit heures par jour, pour concrétiser son rêve d’enfance. Résultat : un Goldorak de trois mètres, qui impressionne petits et grands. « Est-ce que c’est un vrai? » a même demandé une petite admiratrice haute comme trois pommes.

C’est tout simplement ça. C’est de ne pas vieillir et de rester jeune. C’est un rêve d’enfance. Je me rappelle : il fallait que je nettoie ma chambre avant et que ma mère la voie, si je voulais regarder Goldorak , raconte-t-il pour expliquer ce qui l’a poussé à construire le géant.

Le Goldorak de Dominic Germain a tenté sa chance à la Mascarade, le concours de cosplay organisé à La console qui console Photo : Radio-Canada

Tous les profits du week-end seront remis à Leucan Estrie et à CHAS, une maison de transition pour les jeunes vivant avec un trouble de santé mentale. Comme quoi on peut s'amuser pour la bonne cause. Depuis six ans, 28 000 dollars ont été remis à des organismes grâce à La console qui console.