Pour Noël cette année, Erin McDougall ne souhaite qu’une seule chose, « de recevoir les cadeaux à temps ». En effet, la Winnipegoise a commandé en ligne des cadeaux pour ses enfants. Elle doute qu’ils comprennent qu’une grève ralentisse l’arrivée de leurs nouveaux jouets.

Mme McDougall dit cependant comprendre les revendications du syndicat, mais elle déplore le moment de la grève. « Je ne sais pas s’il y a un autre moyen [d’obtenir leurs demandes]. C’est juste nul que ce soit si près de Noël. Ç’aurait peut-être été mieux si c’était arrivé en janvier », dit-elle.

« Et en janvier, ça ne nous dérange pas que notre courrier soit en retard, ce ne sont que des factures qu’on ne veut pas payer », ajoute-t-elle avec un sourire.

Une autre résidente de Winnipeg, Merlyn Mendoza, le prend avec moins d’humour. « Je suis vraiment irritée. J’attends mes factures. Comment est-ce que je peux les payer, vous voyez? Je dois à chaque fois appeler les personnes à qui je dois de l’argent », dit-elle.

Les commerces sont touchés

La grève se fait aussi sentir dans les commerces de Winnipeg. Don Fuentes est propriétaire d'une pâtisserie et commande une grande partie de son matériel en Ontario et à Vancouver. Il affirme qu’en temps normal, la livraison s'effectue en trois à cinq jours. Or, il lui faut maintenant entre 10 et 15 jours pour recevoir un colis.

Il pense toutefois que les grévistes ont de bonnes raisons de mener des actions et désire rester fidèle à Postes Canada.

Ce n'est toutefois pas le cas de Trish Wittmann, qui livre des bijoux en gros à travers toute l'Amérique du Nord. Elle indique que cette semaine, Postes Canada a refusé d'accepter ses colis à cause du retard accumulé. Elle a dit avoir maintenant recours à des coursiers, ce qui engendre des coûts supplémentaires.

La présidente du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes à Winnipeg, Lisa Peterson, se dit consciente des problèmes causés par les débrayages. Elle insiste toutefois sur la volonté d'obtenir un accord négocié pour que les emplois soient conservés et que les colis soient acheminés.

Le gouvernement de Justin Trudeau pourrait agir dès dimanche pour mettre fin à ce conflit. Ottawa n'exclut aucune option et une loi spéciale pourrait être adoptée. En 2011, le gouvernement conservateur avait mis fin à un lockout décrété par Postes Canada en adoptant une loi spéciale.

Avec des informations de Mathilde Monteyne et d’Austin Grabish