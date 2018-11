Un texte de Kim Vallière

Les Ti-Cats ont le vent dans les voiles après leur victoire étincelante de 48-8 en demi-finale de division dimanche dernier. Ils arrivent dans la capitale fédérale avec beaucoup de confiance.

J’en ai parlé à mes joueurs au début de la semaine. Avec la façon de faire dans la LCF, l’équipe qui remporte la demi-finale a toujours énormément de confiance, parce qu’elle a gagné une grosse partie de football , a mentionné en conférence de presse d’Ottawa, Rick Campbell, après le dernier entraînement de son club, samedi.

Ses hommes ont rapidement compris le message et ils ont l’intention de faire tourner le vent en leur faveur rapidement pendant la rencontre.

Il faut arriver et donner le premier coup. Il faut arriver prêt et avec le couteau entre les dents. Pour stopper leur élan, il faut en avoir un plus gros qu’eux , a ajouté le joueur de ligne offensive Jason Lauzon-Séguin.

Ce dernier contribuera à protéger Trevor Harris pendant la finale. Le quart-arrière sait qu’il joue gros dans cette rencontre. À 32 ans, l’Américain a été au contrôle de l’attaque pendant un seul match éliminatoire en sept saisons dans le circuit. Il voudra prouver qu’il peut être l’homme des grandes occasions.

Chaque année a été l’année où j’ai le plus grandi dans ma carrière et cette saison ne fait pas exception [...] Je suis un peu plus en santé que lors des dernières saisons et je peux sortir de la pochette de protection pour allonger les séquences offensives avec mes jambes , a expliqué Harris, qui sera à la recherche d’un nouveau contrat en 2019.

Le Rouge et Noir a remporté ses trois rencontres contre les Tiger-Cats en saison régulière. Une de ces victoires a été largement attribuable à la performance de Lewis Ward. Le 28 juin, le botteur recru avait réussi sept placements pour inscrire tous les points de son équipe dans un gain de 21-15.

Si l’équipe espère ne pas avoir recours à ses services aussi souvent au cours du match le plus important de l’année, le joueur assure qu’il est prêt à contribuer comme à l’habitude. J’ai l’intention de me préparer de la même façon , explique Ward, avec son air stoïque habituel qui lui permet d’être en contrôle de ses moyens en tout temps.

Assis à côté de lui, Harris a admis qu’un quatrième affrontement contre la même équipe en six mois représente une situation particulière.

Toutes les fois que nous les avons affrontés, nous leur avons montré quelque chose de différent. Demain ne fera pas exception à ça. Ce sera un match excitant. Trevor Harris

Antoine Pruneau aussi a hâte de partir à la chasse aux Tiger-Cats. Le maraudeur n’a pas joué depuis le 22 septembre et il sait à quel point il est privilégié d’encore jouer au football à la mi-novembre.

On est très agressif sur le ballon et on joue du football collectif. On travaille tous ensemble pour aller gagner ces matchs-là , a raconté celui qui faisait partie de l’édition 2016 du Rouge et Noir, qui a gagné la Coupe Grey. C’est un des vestiaires les plus solides dans lequel j’ai joué.

Soixante minutes pour dégonfler une équipe qui arrive dans la capitale fédérale avec rien à perdre et tout à gagner.