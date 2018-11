Ernie Steeves, député de Moncton-Nord-Ouest et ministre des Finances du Nouveau-Brunswick a dit qu’il s’était entretenu sur le sujet avec la mairesse, Dawn Arnold, vendredi.

On essaye de trouver une solution immédiate et c’est très difficile, a-t-il indiqué. Nous voulons faire en sorte que personne ne soit dans la rue pour l’hiver. En plus, la saison est précoce cette année.

Ernie Steeves, ministre des Finances (à gauche) et Robert Gauvin, ministre du Tourisme, Patrimoine et Culture (à droite). Photo : Radio-Canada/Nicolas Pelletier

On doit trouver un endroit pour les garder au chaud et au sec. Ernie Steeves, député de Moncton-Nord-Ouest et ministre des Finances du Nouveau-Brunswick

Le problème de l’itinérance est sur toutes les lèvres au conseil municipal de la Ville depuis la semaine dernière, lorsque la police a dû démolir un campement de tentes qui abritaient une dizaine de sans-abri près du centre-ville.

Après coup, la mairesse avait sondé la population sur Facebook pour trouver des solutions aux problèmes d’itinérance.

Mme Arnold dit que la Ville considère différentes solutions pour le moment, dont confier des immeubles abandonnés à des organisations sans but lucratif.

Dawn Arnold, mairesse de Moncton. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Une première pour le ministre

Le ministre des Finances n’a pas voulu dire combien d’argent la Ville de Moncton avait demandé, mais a confirmé que l’aide pourrait aider un peu plus d’une centaine de personnes.

Dans la foulée, M. Steeves a avoué qu’il ne savait pas trop comment des fonds d’urgence étaient alloués, comme il n’est en poste que depuis quelques jours seulement.

On va faire essayer de démêler ça en fin de semaine et la semaine prochaine. Il faut qu’on s’adresse à d’autres paliers de gouvernement aussi , a-t-il précisé.