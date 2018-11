Un porte-parole pour Fly Jamaica Airlines a déclaré par voie de communiqué samedi que la compagnie aérienne était « profondément attristée » d'apprendre le décès de Rookia Kalloo, dans un hôpital de Georgetown, en Guyane.

Selon les médias locaux, Rookia Kalloo était âgée de 86 ans.

Elle faisait partie des 128 personnes à bord du vol OJ256 qui s’est endommagé le 9 novembre dernier.

Selon la fille de la victime, Mme Kalloo se comportait « bizarrement » depuis l’accident, mais n’avait pas de maux physiques évidents. Elle aurait été admise à l'hôpital lundi après que son état se soit détérioré.

Sa famille a alors appris qu'elle avait été blessée à la tête lors de l'incident. Elle est décédée vendredi matin, selon le journal local.

À lire aussi : Un avion atterrit d'urgence au Guyana : plus de peur que de mal pour les Canadiens à bord

Six autres personnes ont été blessées lors de l'atterrissage forcé et ont été transportées à l'hôpital immédiatement après. Les responsables de l'aéroport ont déclaré à ce moment que les blessures des passagers étaient mineures.

Dans son communiqué, Fly Jamaica Airlines a déclaré n'avoir eu aucune indication que Mme Kalloo a été soigner à l'hôpital à la suite de l'accident.

Nous enquêtons plus sur la situation et apporterons toute l'aide et le support possibles aux proches de Mme Kalloo , ajoute le communiqué.

L’appareil qui venait de quitter Georgetown en direction de Toronto avec 118 passagers et huit membres d’équipage à bord, a dû rebrousser chemin après une quarantaine de minutes de vol en raison de problèmes dans ses systèmes hydrauliques.

Avec des informations de CBC.