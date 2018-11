L'école Évangéline construite en 1960 nécessite des travaux majeurs, voire une reconstruction, soutiennent des parents de la région.

C'est un choc , lance d’emblée Janine Gallant, ancienne présidente du comité de parents de l’école Évangéline. Elle s'attendait à voir le budget diminuer, mais pas tout le montant .

Le refus de reconstruire l'école Évangéline a eu l'effet d'une bombe à Abram-Village.

Le ministre de l'Éducation Jordan Brown a jugé que le projet estimé à 20 millions de dollars pour reconstruire ou rénover l'école manquait de clarté.

Les parents, comme Janine Gallant, demandent l'expertise du gouvernement en appui : On a pas les experts nécessaires pour évaluer le bâtiment, ça n'existe pas dans notre commission scolaire. C'est la province qui a ces experts-là. Pourquoi ils ne viennent pas faire une évaluation de notre école, les besoins réels, eux, ils peuvent nous dire on a besoin de rénovation ou si on a besoin d'une nouvelle école.

Janine Gallant et sa fille Gabrielle (à gauche). Photo : Radio-Canada

Les parents estiment les coûts des rénovations comparables à la construction d'une nouvelle bâtisse, plus moderne, car l'école a manqué de soins au cours des 60 dernières années.

À beaucoup d’endroits dans les classes, il y a des plaques brunes au plafond à cause de l’eau qui coule parfois , indique la fille de Janine Gallant, Gabrielle, une élève de 7e année à l’école Évangéline.

Des employés de l’école affirment que l’eau s’infiltre par les fenêtres et que la toiture nécessite une remise à neuf. De plus, les élèves disent avoir froid en hiver dans les salles de classe.

On met des manteaux et des bottes. Gabrielle Gallant, une élève de 7e année à l'école Évangéline

Nick Arsenault, directeur du Conseil scolaire communautaire Évangéline, est lui aussi révolté de ce troisième revers face au gouvernement. Il juge essentiel de remettre l'école sur pied.

L'école Évangéline est situé dans la région francophone d'Abram-Village à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

Je pense que ma fille qui est ici au centre de la petite enfance mérite mieux et mon fils de trois semaines aussi va mériter mieux , s’exprime-t-il.

Janine Gallant, pour sa part, espère ne pas avoir à se battre : Je n’aime pas utiliser ce mot, mais on voit souvent que les francophones doivent se battre pour garder ce qu’ils ont.

Comme ailleurs au pays, la lutte s'annonce serrée pour protéger les droits linguistiques des francophones de la région d'Évangéline

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes