Un texte de Bienvenu Senga

Maamwizing signifie d'ailleurs « collaboration » en langue anichinabée,

Selon les organisateurs, le thème de cette année s’inscrit dans la suite logique des discussions tenues lors du premier colloque en 2016. Ce dernier portait sur l’inclusion des Autochtones au sein des institutions postsecondaires.

Nous sommes en quelque sorte dans une ère nouvelle dans la reconnaissance des peuples autochtones dans les universités et du savoir autochtone et il y a beaucoup d’intérêt. Nous avons cru qu’il était temps d’avoir une bonne discussion sur ce que signifie la recherche autochtone , explique le coprésident de la conférence, David Fortin.

Le professeur d’architecture à l’Université Laurentienne estime que la clé du succès en recherche réside dans l’établissement de relations entre les chercheurs et les peuples autochtones .

Travailler avec les communautés, les aînés et les détenteurs de connaissance et les avoir comme conseillers dans ce que l'on fait comme chercheur est très important. La recherche doit aussi renforcer les cultures autochtones. David Fortin, directeur adjoint de l’Institut de recherche Maamwizing de l’Université Laurentienne

Des propos qui sont corroborés par Arthur Petahtegoose, ancien chef de la Première Nation d’Atikameksheng Anishnawbek.

Les communautés autochtones doivent s’impliquer si elles veulent suivre la voie des universités. Nous devons participer, sinon nous devrons créer notre propre système d’éducation afin de nous autosuffire , ajoute également M. Petahtegoose.

L’aîné autochtone ajoute qu’en menant leurs travaux de recherche, les universitaires devraient s’assurer de promouvoir les sept enseignements sacrés pour que les Premières Nations en bénéficient .

L'amour, le courage, l'honnêteté, le partage, le respect, la sagesse et la vérité sont les sept valeurs centrales aux peuples autochtones.

Professeure à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa, Aimée Craft est d’avis que des rencontres comme le colloque Maamwizing sont d’une grande importance.

Ça permet d’affirmer nos propres méthodologies de recherche comme personnes autochtones et d’aller voir ce que les gens font qui est un peu différent, de tester les limites, de voir si on peut apprendre l’un de l’autre , fait savoir l’avocate métisse.

Elle en souligne surtout l’aspect interdisciplinaire. Sa conférence livrée vendredi portait sur la relation de l’être humain à l’eau, une réflexion qui, selon la chercheuse, ne peut être complète que si elle aborde aussi la place de l’eau dans les arts visuels, le droit et la politique.

Mme Craft croit que l'erreur commise par bien des chercheurs, qui ne sont pas des Autochtones, mais qui s’intéressent aux thématiques autochtones sans faire partie, est de ne pas établir de projet à long terme avec les communautés.