Cassandra Ainslie est muette et se déplace en fauteuil roulant. Lorsqu’elle s’est rendue à une rencontre de la Self Advocacy Federation, un groupe de soutien pour les droits des personnes handicapées mardi dernier, elle a fait appel au transport adapté.

Au moment de quitter les lieux, en soirée, elle avait réservé une place dans le même autobus que ses collègues. L’un d’eux a averti le conducteur que Mme Ainslie serait bientôt là, explique Heath Birkholz, l’un des membres présents.

Selon lui, le chauffeur a attendu à peine deux minutes avant de quitter les lieux. « Le chauffeur aurait dû s’assurer qu’elle était absente avant de partir », déplore-t-il.

D’autres membres de la fédération étaient encore sur les lieux et ont pu demander un autre autobus, qui est arrivé 45 minutes plus tard.

Sans leur présence, la situation aurait été beaucoup plus complexe, explique M. Birkholz.