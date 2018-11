Un piège, les X-Men? Trop peu pour la troupe de Glen Constantin, qui a exécuté son plan de match sans jamais lever le pied, se qualifiant pour la finale de la coupe Vanier.

L'offensive du Rouge et Or a démarré le match en lion, traversant le terrain dès sa première possession du ballon. La poussée a été couronnée par une passe d'Hugo Richard à Vincent Forbes-Mombleau, qui marquait le premier de ses trois touchés de la première demie.

Hugo Richard a été étincellant à son avant-dernier départ dans le circuit universitaire. Il a complété 22 de ses 27 offrandes, terminant le duel avec des gains de 327 verges et 5 passes de touché.

En parfait contrôle, l'Université Laval s'est permise de reposer ses partants au quatrième quart.

En relève, le porteur de ballon Alexis Côté ne voulait pas être en reste et s'est chargé de l'offensive. En deux quarts, le numéro 30 a cumulé 204 verges sur 22 courses, marquant lui aussi trois majeurs.

La défensive du Rouge et Or a quant à elle complètement neutralisé le porteur de ballon Jordan Socholotiuk, seul joueur au Canada à avoir atteint la marque des 1000 verges (1009) au sol cette saison.

Le Rouge et Or affrontera le vainqueur du match de la coupe Mitchell opposant l'Université de la Saskatchewan et les Mustangs de l'Université Western Ontario, champions canadiens en titre.