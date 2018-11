Un texte de Dereck Doherty en collaboration avec Les malins

Bon nombre d'intervenants du milieu franco-ontarien ont exprimé leur mécontentement au micro de Radio-Canada samedi matin, dont plusieurs jeunes.

Il y a une relève qui se dessine et qui est présente , a d’emblée affirmé Serge Miville, titulaire de la Chaire de recherche en histoire de l'Ontario français de l'Université Laurentienne. Il y a une mobilisation instantanée , a-t-il dit, mentionnant qu’une réaction immédiate à cette nouvelle est nécessaire.

J’étais sous le choc , a affirmé Kelia Wane, coprésidente du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO). Ça, c’est vraiment la première fois dans ma vie où la francophonie est plus une question qu’un fait indiscutable [en Ontario] , a-t-elle dit.

Kelia Wane, coprésidente du RÉFO Photo : Radio-Canada/Dereck Doherty

Mes deux bras sont tombés , a pour sa part indiqué la présidente de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), Lydia Philippe. Pourquoi [mettre fin au projet]? On avait l’appui [du gouvernement] il y a trois mois , a-t-elle demandé.

Lydia Philippe, présidente de la FESFO Photo : Radio-Canada/Dereck Doherty

C’était aussi la consternation pour Stéphanie Chouinard lorsqu’elle a appris la nouvelle. La première chose à laquelle j’ai pensé, c’est : ''Comment on fait pour résister à ça, qu’est-ce qu’on fait?'' On écrit des lettres ouvertes. C’est comme ça que ça commence et ce n’est pas terminé , a indiqué la professeure de science politique au Collège royal militaire de Kingston.

« Ils n’ont rien compris »

Une génération après la lutte victorieuse pour le maintien de l’Hôpital Montfort à Ottawa, Pierre Bergeron, ex-éditorialiste du journal Le Droit, a l'impression que les progressistes-conservateurs n'ont rien compris.

Les institutions que les Franco-Ontariens seraient susceptibles de perdre pourraient être très difficiles à récupérer plus tard, a-t-il dit.

L'ex-éditorialiste du journal « Le Droit », Pierre Bergeron Photo : Radio-Canada/Dereck Doherty

Si [l'Hôpital] Montfort n’avait pas existé, quel effort ça aurait pris pour créer cet hôpital-là [en 1997]? Si tout le travail de l’université francophone tombe, ça va être difficile de recommencer , a-t-il fait valoir.