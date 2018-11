Un texte de Myriam Eddahia

17 des films iraniens les plus populaires cette année sont présentés à l'événement. Parmi ces oeuvres, 13 films seront évalués par un jury qui décerna ensuite des prix dans diverses catégories.

Le film Everybody Knows mettant en vedette l’actrice Penelope Cruz a été présenté samedi et environ 500 personnes ont assisté à la projection.

Début du graphique (passez à la fin) Le 4e festival CinéIran se poursuit pour une deuxième journée au TIFF Bell Lightbox à Toronto avec la projection du film Everybody Knows d’Asghar Farhadi. #icito pic.twitter.com/C2tRIOJgm4 — Myriam Eddahia (@MyriamEddahia) 17 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

L’oeuvre par le scénariste et réalisateur iranien, Asghar Farhadi, qui a également gagné deux Oscars pour deux autres films, est très populaire au sein de la communauté.

Briser les préjugés un film à la fois

Selon le président de CinéIran, Amir Ganjavie, le festival est aussi un moyen de combattre la censure des films en Iran et la mauvaise réputation du pays.

Ça permet aux gens de découvrir notre pays sous un autre jour. Amir Ganjavie, président du festival CinéIran

Il y a un aspect culturel et sociopolitique au cinéma, ajoute-t-il.

Amir Ganjavie espère que les visiteurs continueront de répondre présents au rendez-vous pour encourager la diversité de la cinématographie iranienne.

L'Iran est un pays très riche en culture. On donne la chance aux visiteurs de réfléchir autrement par rapport à l'Iran , ajoute-t-il.

Le président du festival Amir Ganjavie et le directeur artistique Amir Soltani sont fiers de présenter ce festival inauguré en 2015. Photo : Radio-Canada/Myriam Eddahia

Pour sa part, le directeur artistique du festival, Amir Soltani, considère que le festival est un lieu de rassemblement.

Ça nous permet d'être ensemble. Ce festival permet aussi à la communauté iranienne de se rappeler ses racines. Amir Soltani, directeur artistique du festival CinéIran

L'événement a vraiment pris de l'ampleur depuis la dernière année, selon Amir Soltani.

Un rendez-vous culturel

Ma femme est iranienne. J'aime beaucoup la culture iranienne. C'est une culture [ancienne et riche] , dit Tom Edge qui découvre le festival pour la première fois.

Pour lui et sa femme, il s'agit d'une occasion de redécouvrir cette culture et de revoir des amis.

Amir Soltani remarque aussi que plusieurs visiteurs ne sont pas des membres de la communauté iranienne et il en est ravi.

Il souhaite que de plus en plus de gens participent à ce festival, qu'ils soient d'origine iranienne ou non.

Sept invités du monde cinématographique participent aussi au festival que ce soit par leur présence ou des ateliers.

Liste des invités : Javad Ezzati, Milad Keymaram, Farhad Aslani et Amir Jadidi : acteurs

Reza Attaran : acteur et réalisateur

Hatef Alimardani : réalisateur

Iraj Tahmasb : acteur, scénariste et réalisateur

Ce rendez-vous annuel de trois jours, organisé par des bénévoles, se veut une célébration du cinéma contemporain iranien.

Le festival CinéIran attend des milliers de visiteurs cette année.