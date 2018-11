Dans la résolution proposée par l'ancienne candidate à la chefferie et la présidente du groupe Parents As First Educators, Tanya Granic Allen, on peut y lire que l'identité du genre est une théorie non scientifique et controversée , notamment.

Ces notions étaient enseignées dans les écoles ontariennes sous le gouvernement de Kathleen Wynne. Celles-ci permettaient notamment aux jeunes de comprendre que des personnes transgenres vivent dans leur société.

La résolution indique que l'identité du genre ne sera plus incluse dans le curriculum scolaire de la province.

Par le passée, Mme Granic Allen s'est dite ouvertement contre l'avortement et le mariage gai.

Déception

Une conseillère scolaire d'Ottawa ouvertement transgenre et ancienne candidate pour le NPD de l'Ontario, Lyra Evans, se dit très déçue de cette prise de position.

Je pensais vraiment qu'en tant que société nous avions terminé avec le débat à savoir si les personnes transgenres existent ou non , indique-t-elle.

Mme Evans espère que différentes scolaires dont le sien, le conseil scolaire public anglais d'Ottawa-Carleton, s'opposeront à cette résolution.

La conseillère estime d'ailleurs que cette position va à l'encontre de la reconnaissance des personnes transgenres dans la constitution canadienne.