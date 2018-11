Depuis samedi matin, trois pistes sont ouvertes à partir de la mi-montagne. Au total, 2,2 kilomètres de pistes sur 225 mètres de dénivelé sont accessibles.

D'autres pentes pourraient ouvrir aussi dimanche.

Selon la coordonnatrice marketing du Mont-Édouard, des mordus de ski en provenance d'autres régions du Québec devraient être au rendez-vous.

Les gens sont super excités. J'ai mis la publication cette semaine et j'ai des gens de Québec qui m'ont demandé on n'avait de pistes et disent qu'ils vont arriver de Montréal et de Québec pour se dégourdir les jambes dans les pistes , explique Marie-Ève Carrier.

Des athlètes junior de l'équipe nationale de planche à neige et de ski s'entrainent déjà au Mont-Édouard depuis la semaine dernière.

Début de l'enneigement à Saguenay

Du côté de Saguenay, l’enneigement a débuté au Mont-Bélu de La Baie et au Mont-Fortin de Jonquière. Si la température est favorable, skieurs et planchistes pourront dévaler les pentes des centres de ski municipaux dès le 15 décembre.

La prévente des cartes de saison pour ces deux centres de ski alpin municipaux a commencé ce samedi et se termine le 2 décembre.