Un texte de Piel Côté

Il a obtenu le prix Dollard-Morin vendredi, à l'Assemblée nationale avec 21 autres personnes et deux organismes.

Il lui a été remis par la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest.

Pour Guy Nolet, il s'agit d'une autre distinction, puisqu'il a déjà été intronisé au Temple de la Renommée de Hockey Québec en 2011.

M. Nolet s'implique dans sa communauté depuis plus de 30 ans, notamment dans le hockey mineur. Il a déjà été entraîneur-chef, formateur et président de Hockey Abitibi-Témiscamingue dans les années 1990 et 2000.

Il est aussi un membre fondateur de l'équipe Midget AAA, basée à Amos.

Comme je dis toujours, on n'a pas de prix sans qu'il n'y ait des gens autour de nous. J'ai eu la chance dans le monde du hockey de connaître plein de gens, dans la région d'abord et dans la province aussi, qui m'ont soutenu à la présidence de Hockey Abitibi-Témiscamingue. Mon prix je le partage avec ces gens qui m'ont permis d'être reconnu hier soir , dit-il.

Guy Nolet avait été honoré au printemps dernier par Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue.