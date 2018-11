Pour l'occasion, les participants ont revêtu leurs plus beaux costumes, comme ceux de Mickey et Minnie Mouse, du Capitaine Crochet et de Cendrillon.

Tout au long de la journée, différents jeux et défis sont au programme, comme une course affolante, une course à obstacles et des jeux à la piscine.

Les équipes sportives, au cégep, on doit toujours sortir pour aller faire des compétitions à l'extérieur. Le ratio au niveau des transports est du 42-45 % de notre budget de fonctionnement , souligne la coordonnatrice des services aux étudiants à la direction du Centre de l'activité physique du Cégep, Sylvie Coulombe.

Les joueurs des Volontaires sont bénévoles pour cette journée.

Tout dépendant des années, le Défi à l'entreprise permet d'amasser entre 8 000 et 12 000 dollars. Les 13 équipes des Volontaires se partagent la somme amassée.