Au sein de cet arrondissement naturel de 40 kilomètres carrés, les bâtiments doivent notamment avoir un revêtement en bois. Un inventaire archéologique est aussi exigé pour les nouvelles constructions.

Une coquette maison avec vue imprenable sur le rocher Percé Photo : Radio-Canada

Aux yeux de certains propriétaires, ces exigences devraient être assumées davantage par Québec.

C'est le cas de Jean-François Gagné qui vient de terminer la construction de sa maison. Les travaux ont accusé un mois de retard, comme le ministère de la Culture et des Communications a pris plus de temps que prévu pour donner le feu vert et lancer la construction.

Jean-François Gagné, résident de Percé Photo : Radio-Canada

Il y a un délai minimum de deux mois pour une réponse et ça, c'est inacceptable , estime-t-il. Peu importe le genre de travaux qu'on fait à Percé, réparer un toit qui coule ou réparer une galerie qui est brisée ou faire une maison neuve...

L'ancien presbytère transformé en gîte Photo : Radio-Canada

M. Gagné souhaiterait que Québec assume toute la facture liée à l'inventaire archéologique qu'il impose pour les nouvelles constructions. Le prix de la facture : 5000 $, financés à 25 % par la Ville.

C'est comme si ce sont les citoyens qui sont taxés pour les ambitions archéologiques du ministère des Affaires culturelles. Jean-François Gagné, résident de Percé

La villa Frederick James Photo : Radio-Canada

Ultimement, ces règles assurent l'harmonisation avec les 125 bâtiments classés patrimoniaux, mais la Municipalité reconnaît que ces demandes administratives dérangent les citoyens, selon Ghislain Pître, directeur général par intérim.

Ghislain Pître, directeur général par intérim, Ville de Percé Photo : Radio-Canada

Si on retrouve une concentration de bâtiments historiques, c'est sûr que là on doit faire attention aux bâtiments qu'il y a autour , confirme-t-il. Dans un secteur moins sensible au niveau patrimonial, on peut être plus permissifs.

Le bâtiment qui abrite la microbrasserie Pit Caribou fait partie de cette richesse patrimoniale qui a justifié une protection de Québec.

Le bâtiment où loge la microbrasserie Pit Caribou est un petit bijou patrimonial. Construit en 1786, il date de l'époque des Robin. Photo : Radio-Canada

Le propriétaire, Francis Joncas, a l'intention de le remettre dans son état d'origine dès le printemps prochain.

Ça adonne bien, je suis un gros tripeux d'antiquités, d'histoire et de patrimoine. Même s'il n'y avait pas eu de loi, je l'aurais fait authentique, dans les règles de l'art. Francis Joncas, propriétaire, microbrasserie Pit Caribou

On compte 12 sites patrimoniaux au Québec, dont celui de l'archipel de Mingan.

