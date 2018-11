La vitesse est déjà limitée à 30 kilomètres à l'heure sur l'avenue Monseigneur-Plessis, et cette restriction englobera désormais une partie des avenues Babel et du Père-Arnaud.

La Municipalité a profité des travaux routiers récemment complétés sur l'avenue du Père-Arnaud pour modifier la signalisation dans ce secteur.

Déneigement d'une entrée résidentielle à Baie-Comeau Photo : Radio-Canada/Benoit Jobin

Baie-Comeau pourrait également modifier la signalisation ailleurs sur son territoire.

Un nouveau radar sera bientôt installé discrètement sur des artères où les véhicules semblent circuler trop vite.

Le déneigement de rue commande la prudence pour les véhicules et les piétons Photo : Radio-Canada/Benoit Jobin

L'appareil servira uniquement à recueillir des données afin de guider les décisions d'abaisser ou non la limite de vitesse à des endroits déterminés.

Le coordonnateur aux communications de la Ville, Mathieu Pineault, rappelle que deux radars pédagogiques affichent déjà la vitesse de déplacement des véhicules.

Panneau de signalisation Photo : Radio-Canada/Benoit Jobin

On le voit vraiment quand on conduit, si on le croise sur une route, mais l'autre, c'est non-visible , dit-il.

L'appareil sans effet dissuasif permet d'effectuer une lecture fiable de la vitesse habituelle des gens.