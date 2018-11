En région, 70 % de la population âgée de 15 ans et plus se brossent les dents au moins deux fois par jour, une proportion inférieure de 5 % par rapport à la moyenne provinciale.

L'utilisation de la soie dentaire se situe aussi sous la moyenne dans la région.

On aimerait qu'il y ait une amélioration de la santé bucco-dentaire parce que ça a quand même des conséquences sur beaucoup de choses. Aline Roy, dentiste-conseil à la direction régionale de la santé publique

Si tu te brosses moins bien les dents et que tu as mal aux dents et que tu manques le travail, ou encore au point de vue apparence tu ne peux pas te trouver du travail, ça a quand même une incidence. Puis avoir une bonne santé dentaire c'est pouvoir mieux parler et mieux manger puis la digestion et puis l'apparence et l'estime de soi sont touchées , explique Aline Roy, dentiste-conseil à la direction régionale de la santé publique.

Pour les dentistes-conseils du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, il faut poursuivre la sensibilisation à l'importance d'une hygiène bucco-dentaire adéquate.

On suggère aux gens de passer la soie dentaire une fois par jour et de se brosser les dents au moins deux fois par jour idéalement avec la pâte à dents qui contient du fluor parce que c'est ce qui fait diminuer le taux de caries et il faut cracher, mais pas rincer pour avoir la pâte le plus longtemps en contact avec la dent. Il faut aussi réduire notre consommation de sucre dans les boissons et les aliments , indique Aline Roy.