Postes Canada et le syndicat (STTP) tentent de négocier un nouveau contrat de travail depuis un an, sans succès.

Avec ses grèves tournantes qui ont affecté plus de 200 collectivités et causé des retards importants, le syndicat espère convaincre la partie patronale d'accepter ses demandes, ce qui comprend l'amélioration des conditions de travail et le raffermissement des mesures de santé et sécurité.

Plus de détails à venir