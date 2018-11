Les Huskies ont gagné un sixième match de suite. Ils occupent actuellement le premier rang de l'Association Ouest et de la LHJMQ.

L'affrontement avait pourtant bien commencé pour l'Armada, qui a vu Joël Teasdale inscrire son équipe au tableau indicateur dès la 14e seconde. L'attaquant de 19 ans a fait scintiller la lumière rouge en désavantage numérique.

Les Huskies ont toutefois amorcé leur travail de destruction un peu plus de quatre minutes plus tard. Ils ont inscrit les 11 buts suivants et ont décoché pas moins de 54 tirs vers la cage de l'Armada.

Alexis Arsenault et Peter Abbandonato ont tous les deux réussi un tour du chapeau. Rafaël Harvey-Pinard a joint la fête avec deux buts tandis que Tyler Hinam, William Dufour et Alex Beaucage ont marqué un but chacun.

Mis à part la petite erreur en début de rencontre, Samuel Harvey a connu un fort match et il a bloqué 26 lancers pour les Huskies.

Emile Samson a obtenu le départ pour l'Armada, mais il a été chassé après avoir donné sept buts sur 40 tirs après 40 minutes de jeu. En relève, Gabriel Waked a alloué quatre buts sur 14 lancers.

L’entraîneur Mario Pouliot s'est montré très satisfait du résultat.

Je suis vraiment content comment on a rebondi après avoir donné le premier but avec notre attaque à 5. Je suis content de l'intensité avec laquelle on a joué et la rapidité avec laquelle on a attaqué le territoire l'Armada [...] Définitivement, j'ai réellement aimé nos contre-attaques, beaucoup de rapidité , a-t-il dit à la fin du match.

Les Huskies retrouveront samedi soir sur la glace de l'Aréna Imgold les Tigres de Victoriaville.

Les Foreurs 4 - les Tigres 2

Julien Tessier a sonné la charge grâce à deux buts et les Foreurs de Val-d'Or sont venus de l'arrière pour vaincre les Tigres de Victoriaville 4-2.

Alors que les Foreurs tiraient de l'arrière 2-0 en première période, Tessier a réduit l'écart avant de créer l'égalité au deuxième engagement.

Maxence Guénette a dénoué l'impasse à mi-chemin du troisième vingt, lors d'un avantage numérique. Nicolas Ouellet a complété la marque dans un filet désert, aidant les Foreurs à mettre fin à une série de deux revers.

Dominic Cormier a été l'auteur des deux réussites des Tigres, qui avaient remporté leurs deux dernières parties.

Pour une rare fois, Mathieu Marquis a connu une soirée plus tranquille devant la cage des Foreurs et il a stoppé 20 rondelles. Fabio Iacobo n'a pas pu en dire autant, lui qui a bloqué 40 des 43 tirs dirigés vers lui.

Les Foreurs affrontent samedi soir l'Armada de Blainville-Boisbriand au Centre Air Creebec.