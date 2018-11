La réponse est affirmative, du moins pour Sylvain Bédard, un greffé du cœur. Une fois par semaine, il connecte son défibrillateur cardiaque sur un modem qui transmet les informations stockées sur son appareil vers le terminal d'une entreprise installé à Londres.

La compagnie me suit et devrait aviser mes cliniciens s’il y a un problème, si j'ai trop fait d'arythmie, des alertes ou si j'ai eu des anomalies pendant la semaine. Sylvain Bédard, greffé du cœur

M. Bédard y voit une libération. Il n’est plus tenu aux vérifications régulières à la clinique de défibrillateurs. Il est maintenant autonome.

Sylvain Bédard, qui affirme y trouver son compte, reconnait toutefois un « désavantage ». « Pour certains, dit-il, c'est que tu n’as plus aucun contact avec ton clinicien, ou presque. Tu es rendu en self management, où tu te gères toi-même. »

Aujourd'hui, de plus en plus d'appareils sophistiqués apparaissent sur le marché de la santé connectée.

Par exemple, la nouvelle montre Apple Watch est équipée d'un véritable électrocardiogramme qu'on peut activer du bout du doigt pour ensuite partager le résultat avec son cardiologue.

Une étude récente indique par ailleurs que plus du quart des Canadiens possèdent un objet connecté. Certains servent à suivre l'activité physique, d'autres la nutrition ou encore le sommeil. Mais ces appareils servent surtout à stocker de l’information pour « assurer un suivi médical ».

Source : Diffusion of the digital health self-tracking movement in Canada, CEFRIO, Inforoute santé du Canada, 2017 Photo : Radio-Canada