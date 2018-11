Celui qui a mis au monde Ti-Mé et sa famille dysfonctionnelle - et attachante - dit avoir encore l'impression de vivre à l'époque de La petite vie, sa série culte qui continue d'être diffusée et dont on lui parle toujours autant. Claude Meunier a discuté des moments forts de sa carrière, et de ceux plus difficiles, avec Louis-Philippe Ouimet.