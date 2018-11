Un texte de Maya Arseneau

La position du maire Guy Bernatchez est claire : On oublie la fermeture du centre .

La résidence qui accueille 19 personnes en perte d’autonomie n’a cependant toujours pas d’acheteur ou de gestionnaire potentiel pour prendre la relève.

Une dame âgée assise dans un fauteuil Photo : CBC

M. Bernatchez ne considère toutefois pas la fermeture de la résidence comme une option.

On regarde en avant et on va sauver le centre. Ça, c’est sûr et certain qu’on va travailler en ce sens-là dans les prochains mois. Guy Bernatchez, maire de Mont-Louis

Une solution à court terme

Pour permettre au centre de rester ouvert, Guy Bernatchez explique qu’une fois que le comité bénévole qui s’occupe actuellement de la résidence quittera ses fonctions, ce sera un gestionnaire choisi par le CISSS qui le remplacera pour une période minimale de six mois.

Cela permettra ainsi de trouver toutes les solutions à la pérennité de ce centre , selon le maire de Mont-Louis.

Tous les scénarios étudiés

En plus du gestionnaire en place, Guy Bernatchez soutient qu’il y aura formation d’un comité stratégique. Celui-ci sera composé de représentants du CISSS, du préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier, et de lui-même à titre d’élu.

Le comité aura comme mandat d’analyser le volet immobilier, en plus du fonctionnement stratégique et opérationnel du centre d’accueil, dans le but d’assurer la pérennité de la ressource.

Bien que M. Bernatchez affirme que le plus simple serait d’avoir un acheteur privé, il affirme que toutes les options sont évaluées à l’heure actuelle.